"Раньше был охотником, теперь охотятся за ним". Черчесов - о рекорде Дзюбы по голам в РПЛ

33-летний нападающий в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо" забил свой 144-й мяч в чемпионатах России. Дзюба стал лучшим бомбардиром первенства, обойдя Олега Веретенникова.
"Дзюба к этому шел, он хотел этого, максимум давал в каждой игре. И в "Спартаке", и в сборной отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144-м голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.
Думаю, Артем доволен больше тому, что команда выиграла. "Зенит" сделал отрыв. Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
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Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об историческом достижении форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: Sportbox.ru