Шпилевский рассказал о сорвавшемся сотрудничестве с московским "Динамо"

Шпилевский сообщил, что вел переговоры со спортивным директором "Динамо" Желько Бувачем, однако в итоге решил остаться в "Кайрате". Также он заявил, что не получал конкретного предложения о работе от ЦСКА.
"Насколько серьезным было общение с Бувачем по поводу "Динамо" год назад? Достаточно долго общались с ним. А также с Дмитрием Гафиным и президентом Банка ВТБ Юрием Соловьевым, но мне оставалось шесть туров до чемпионства с "Кайратом", поэтому было неразумно и неправильно уходить.
Была ли конкретика с ЦСКА весной? Только на уровне разговоров агентов. Лично до меня ничего не доходило", - сказал Шпилевский.
Источник: Матч ТВ
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