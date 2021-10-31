Напомним, 23-летний футболист пропустил предыдущую игру петербургской команды с "Динамо" (4:1) из-за высокой температуры.
Отметим, что матч в Турине точно пропустят защитник Дуглас Сантос и полузащитник Далер Кузяев. Игра с "Ювентусом" состоится завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.
Защитник Данил Круговой в сезоне-2021/22 провел 13 матчей во всех турнирах за "Зенит", отдав 1 голевую передачу. Его контракт с петербургской командой рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sport24
СМИ: Круговой отправился с "Зенитом" на матч с "Ювентусом"
Защитник Данил Круговой отправился с "Зенитом" на игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Фото: ФК "Зенит"