Напомним, ранее СМИ сообщили, что Оздоев намерен покинуть "Зенит". Указывалось, что "Спартак" является одним из клубов, интересующихся игроком.
Данную информацию прокомментировал Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу "Спартака".
"Действительно ли "Спартак" заинтересован в Магомеде Оздоеве? Нет. Трансферные слухи мы не комментируем", - сказал Зеленов.
Отметим, что контракт Оздоева с "Зенитом" истекает летом 2022 года.
Напомним, что Магомед получил травму в матче первого тура РПЛ с "Химками" (3:1). Сейчас он восстанавливается после повреждения.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Оздоев намерен покинуть "Зенит". На игрока претендуют три клуба РПЛ
В "Спартаке" прокомментировали информацию о намерении подписать Оздоева
В "Спартаке" отреагировали на данные о том, что клуб заинтересован в услугах полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева.
Фото: "Зенит"