Встреча РПЛ назначена на субботу, 6 ноября. Начало: 16:30 мск.
Сообщается, что игра пройдет согласно расписанию, однако на встречу не будут продаваться билеты — она пройдет без зрителей. Возможно, на матч пустят определенное количество владельцев абонементов самарской команды.
После 13-ти туров "Крылья Советов" с 19 очками идут на седьмой строчке чемпионата России.
"Химки", набрав 12 очков, занимают предпоследнее место.
Источник: Metaratings.
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Матч "Крылья Советов" — "Химки" не будет отменен, но пройдет без зрителей
Матч 14-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Химками" пройдет согласно расписанию.
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