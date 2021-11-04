— Ракицкий ждет предложения от "Зенита". Ярославу все нравится в петербургского клубе, но ищем варианты продолжения карьеры. Он хорошо выглядит и к нему сейчас много интереса, — цитируют Шаблия РИА Новости.
32-летний Ракицкий выступает за "Зенит" с января 2019 года. За это время украинский защитник сыграл в 101 матче, в которых забил шесть голов и отдал 11 голевых передач. Контракт Ракицкого истекает следующим летом.
Ранее в СМИ появилась информация, что чемпион России не планирует продлевать соглашение со своим футболистом.
Источник: руководство "Зенита" не планирует продлевать контракт с Ракицким
Агент Ракицкого: мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта
Агент Ракицкого сообщил о поиске вариантов продолжения карьеры для футболиста "Зенита"
Вадим Шаблий, агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого прокомментировал ситуацию вокруг будущего футболиста в российском клубе.
Фото: ФК "Зенит"