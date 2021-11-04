— Промес ослабил "Спартак". В плане внутреннего климата в команде он только увеличил пропасть, которая там существует. Сколько он забил? Три мяча?
Он куплен за те же деньги, что и Клаудиньо, а зарплата у него больше. От кого в команде больше толку — от Промеса или от Клаудиньо? — задался вопросом Червиченко в интервью "СЭ".
29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Затем нидерландский футболист был продан в "Севилью", откуда после перешел в "Аякс". В феврале 2021 года красно-белые вернули игрока за 8,5 миллиона евро. С учетом бонусов эта сумма может увеличиться до 11.
В нынешнем сезоне Промес в 11 матчах во всех турнирах забил пять голов.
24-летний Клаудиньо стал игроком "Зенита" перед стартом нынешнего сезона за 12 миллионов. Бразильский полузащитник в 12 матчах забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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Червиченко: Промес ослабил "Спартак". Он куплен за те же деньги, что и Клаудиньо, но от кого больше толку?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал нападающего команды Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"