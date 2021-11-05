Напомним, ранее в Турции сообщили о том, что стамбульский клуб попытается купить у "армейцев" Бийола.
"У нас нет никаких комментариев на этот счет. Яка хочет остаться в ЦСКА? Несомненно. Он всегда говорил, что хочет остаться в клубе. Все зависит от результатов переговоров, но его приоритет - московский клуб", - цитирует Чибежа "РБ Спорт".
Полузащитник Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Прошлый сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в немецком "Ганновере". В сезоне-2021/22 словенец сыграл в 13 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за "армейцев" Бийол провел 79 матчей и забил 7 мячей.
СМИ: ЦСКА намерен продлить контракт с Бийолом. Летом клуб не отпустил игрока в АПЛ
Агент Бийола: "Галатасарай"? Приоритет Яки - остаться в ЦСКА
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны "Галатасарая".
Фото: ПФК ЦСКА