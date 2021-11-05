PR-менеджер Соболева рассказала, ходил ли ее клиент в ночные клубы перед матчами этого сезона

PR-агент многих российских футболистов Елена Болотова подробно высказалась про историю с обвинениями ее клиента Александра Соболева в посещении ночных клубов.





Баннер "Клубная жизнь или жизнь в клубе?" появился на спартаковской трибуне по ходу матча 6-го тура РПЛ против "Сочи". Позднее журналист Матч ТВ Антон Анисимов сообщил, что речь идет об Александре Соболеве.



Форвард "



"Спартак" уже в это воскресенье сыграет в дерби с " "Оказалось, журналист, который об этом написал, что-то услышал на трибуне - дескать, Соболева видели в ночном клубе. Я ему говорю: если бы фанаты с трибуны B увидели Сашу в ночном клубе - ему бы высказали за это прямо на месте. Никакой конкретики, никаких фото или видео. И почему-то человек, который якобы видел Соболева, не хочет назвать ни себя, ни место, ни дату. Только говорят, что это было накануне какого-то матча", - рассказала Болотова в интервью Sport24 Баннер "Клубная жизнь или жизнь в клубе?" появился на спартаковской трибуне по ходу матча 6-го тура РПЛ против "Сочи". Позднее журналист Матч ТВ Антон Анисимов сообщил, что речь идет об Александре Соболеве.Форвард " Спартака " в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В сезоне 20/21 Соболев вошел в топ-5 бомбардиров РПЛ, забив 14 голов."Спартак" уже в это воскресенье сыграет в дерби с " Локомотивом ", встреча стартует в 19:00 по московскому времени. На данный момент в активе красно-белых 18 очков и 9-е место в турнирной таблице.