Как сообщает Metaratings, Федор Смолов может покинуть "Локомотив" уже в ближайшее трансферное окно. Это решение связано с тем, что "железнодорожники" под руководством Ральфа Рангника продолжают омолаживать состав команды. По информации источника, сам Смолов уже в курсе ситуации и с ним обсуждаются варианты как продажи, так и расторжения контракта.
В текущем сезоне Смолов является одним из лучших бомбардиров РПЛ, забив 7 мячей в 11 встречах. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро. Также Федор был включен в окончательный состав сборной на матчи против Кипра и Хорватии.
"Локомотив" зимой может продать Смолова или расторгнуть с ним контракт
"Локомотив" обдумывает варианты расставания с форвардом сборной России Федором Смоловым.
Фото: ФК "Локомотив"