"Да, есть новые люди, естественно, новый взгляд тренерского штаба.. Но в этом сезоне уже предостаточно матчей сыграла команда. 100% там видна тренерская рука. Серьезный, сильный соперник. Есть конкретный матч, мы к нему готовимся, нам надо найти слабые места в игре соперника, они делают то же самое", - цитирует Владимира Федотова пресс-служба клуба.
Матч между сочинцами и "армейцами" стартует сегодня, в 19:00 по московскому времени. "Сочи" после 13 туров занимает 3-е место с 24-мя очками. У ЦСКА в активе на одно очко меньше и 5-я строчка в турнирной таблице.
В случае победы обе команды могут вырваться на второе место, если "Локомотив" не сможет переиграть "Спартак" в это воскресенье.
Федотов: ЦСКА - это серьезный, сильный соперник. Нам надо найти их слабые места
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал состояние ЦСКА, с которым его подопечным предстоит сыграть в 14-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости