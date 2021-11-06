Пономарев: смена главного тренера не поможет "Спартаку". Такие вещи нервируют команду

— Смена главного тренера не поможет "Спартаку". Никогда тренерская чехарда к добру не приводит, выступаю против нее.
Новая метла по-новому метет, так получается? Нельзя такие вещи делать, это абсолютно нервирует команду, — рассказал Пономарев в интервью "СЭ".
Главным тренером "Спартака" с мая текущего года является португальский специалист Руй Витория. В последнее время ходят слухи, что новым наставником красно-белых может стать итальянец Дженнаро Гаттузо или Паоло Ваноли, долгое время работавший в тренерских штабах Антонио Конте.
В настоящее время "Спартак" готовится к игре против "Локомотива", которая состоится завтра, 7 ноября.
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Фото: ПФК ЦСКА