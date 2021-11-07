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Баринов: сам не понимаю, что случилось с "Локомотивом" во втором тайме игры со "Спартаком"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
Фото: "Локомотив"
Напомним, "Локомотив" вел в счете после первого тайма, но позволил "Спартаку" отыграться во второй половине встречи, несмотря на то, что "красно-белые" были в меньшинстве.

Баринов затруднился объяснить причины не лучших действий "Локо" во втором тайме. По его словам, "железнодорожники" должны были победить в этом матче.

"Что случилось с "Локомотивом" во втором тайме? Сам не понимаю, что случилось с "Локомотивом" во втором тайме. Все расстроены, такую игру мы должны были выигрывать. Может, расслабились после удаления футболиста "Спартака"? Нет, не расслабились. Может, перестали бояться ошибиться, не знаю", - сказал Баринов.

Отметим, что "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. "Спартак" идет девятым, в активе "красно-белых" 19 очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Баринов Локомотив
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