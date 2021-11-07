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Умяров ответил на вопрос, попрощался ли Витория с игроками "Спартака" после матча с "Локомотивом"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал о разговоре главного тренера команды Руя Витории с игроками "красно-белых" после матча 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: "Спартак"
Умярова спросили, что сказал Витория после матча и попрощался ли тренер с командой. По словам полузащитника, тренер поблагодарил подопечных за игру.

"Поблагодарил, куда прощаться? Идут разговоры об отставке тренера? В команде такое как может обсуждаться? Он поблагодарил за игру и за то, что сумели отыграться вдесятером. Сказал, что должны были выигрывать, но не получилось. Не дожали", - сказал Умяров.

Отметим, что "Спартак", набрав 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. "Локомотив" идет четвертым, в активе "железнодорожников" 25 очков.

Источник: Матч ТВ


Теги: Умяров Витория Спартак
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