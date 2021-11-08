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Губерниев: Витория будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ТАСС
Губерниев отметил, что "Спартак" не справляется с задачей в РПЛ под руководством Витории. По его мнению, вскоре португальский тренер может быть уволен.

"Пока "Спартак" не справляется со своей задачей, нужно ведь занять определенное место. Руй будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно", - сказал Губерниев.

Напомним, что накануне "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ (1:1). "Красно-белые" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 19 очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Губерниев Витория Спартак
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