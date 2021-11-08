Геркус заявил, что судейская бригада приемлемо отработала на матче. Также он раскритиковал футболистов "Локомотива" за действия во втором тайме. При этом он отметил, что в целом на поле наблюдалась равная игра.
"Судейство на фоне очень жесткой эмоциональной борьбы нормальное. Все решения судьи понятны. "Локомотив", похоже, остался в раздевалке во втором тайме. То ли это самоуспокоенность, то ли силы чрезмерно были потрачены в Стамбуле. У "Спартака" было больше желания сравнять. Хотя игра в целом равная", - сказал Геркус.
Отметим, что "Локомотив" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Маркуса Гисдоля 25 очков. "Спартак" имеет в запасе 19 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Геркус: "Локомотив", похоже, остался в раздевалке во втором тайме матча со "Спартаком"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о матче "железнодорожников" против "Спартака", состоявшемся в рамках 14-го тура РПЛ (1:1).
Фото: РИА Новости