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Уилкшир: я бы не удивился, если бы в ближайшее время Кокорин вернулся в Россию

Бывший защитник "Динамо" Люк Уилкшир высказался о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: ФК "Динамо"
— Нужно спросить Александра, насколько он действительно хочет доказать, что все еще готов играть на высоком уровне. Если хочет, у него есть все необходимые для этого качества, тогда нужно выжать из себя максимум.

Но я бы не удивился, если бы в ближайшее время он вернулся в Россию, — цитирует Уилкшира "РБ Спорт".

30-летний Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, перейдя из московского "Спартака". За фиалок россиянин провел семь матчей, в которых заработал две желтые карточки. Контракт Кокорина истекает в 2024 году.

В России Кокорин, помимо "Спартака", играл за "Зенит", "Сочи" и "Динамо".

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Теги: Фиорентина Уилкшир Кокорин Серия А
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