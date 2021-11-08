Как сообщает источник, на нем обсудят ключевые вопросы деятельности клуба, в том числе бюджет и планы на зимнее трансферное окно.
Напомним, в 14-м туре Российской Премьер-лиги ЦСКА в гостях уступил "Сочи" (1:4). "Армейцы" уже к 16-й минуте проигрывали со счетом 0:3. Подопечные Березуцкого имеют в активе 23 очка и располагаются на 5-м месте в таблице чемпионата России.
Следующий матч ЦСКА проведет 21 ноября. В рамках 15-го тура РПЛ армейский клуб на своем поле примет "Химки". Игра на "ВЭБ Арене" начнется в 14:00 мск.
Источник: Чемпионат
СМИ: совет директоров ЦСКА состоится 15 ноября
Совет директоров московского ЦСКА пройдет в следующий понедельник, 15 ноября.
Фото: ПФК ЦСКА