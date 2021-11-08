Гендиректор "Нижнего Новгорода": к Кержакову полное доверие. Наша задача - закрепиться в РПЛ

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов заявил, что клуб не намерен увольнять главного тренера Александра Кержакова в связи с результатами в РПЛ.

Фото: РПЛ





"К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы. Понятно, что наша основная задача - достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в премьер-лиге. Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации. Все будет хорошо", - цитирует Измайлова



Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" перед началом текущего сезона. До нижегородской команды он с сентября 2020 по июнь 2021 года возглавлял "Томь".



В 15-м туре чемпионата России "Нижний Новгород" в гостях сыграет против " Напомним, вчера нижегородцы в гостях проиграли "Ахмату" (1:3). Это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России. "Нижний Новгород" занимает в таблице РПЛ 13-е место, набрав в 14 матчах 14 очков."К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы. Понятно, что наша основная задача - достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в премьер-лиге. Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации. Все будет хорошо", - цитирует Измайлова ТАСС Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" перед началом текущего сезона. До нижегородской команды он с сентября 2020 по июнь 2021 года возглавлял "Томь".В 15-м туре чемпионата России "Нижний Новгород" в гостях сыграет против " Зенита ". Этот матч состоится на "Газпром Арене" 19 ноября, начало - в 19:00 мск. Отметим, что Кержаков выступал за "сине-бело-голубых" с 2001 по 2007 год, а также с 2010 по 2016 год.