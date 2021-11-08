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Ловчев: такого слабого состава в ЦСКА я даже и не припомню

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
В 14-м туре Российской Премьер-лиги "армейцы" с крупным счетом в гостях проиграли "Сочи" (1:4).

Тяжело ли Алексею Березуцкому? Тяжело, но его винить в том, что происходит, сложно. Совсем не в нем дело – посмотрите на состав. Такого слабого состава в ЦСКА я даже и не припомню. Нужно покупать игроков, а ничего этого мы не видим", - приводит слова Ловчева "Советский спорт".

Отметим, что в матче "Сочи" - ЦСКА к 16-й минуте сочинцы вели со счетом 3:0 - дублем отметился нападающий Матео Кассьерра, еще один мяч на счету полузащитника Артура Юсупова. На 57-й минуте хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов один мяч отыграл. В конце матча защитник Игорь Юрганов установил окончательный счет.

ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав в 14 матчах 23 очка. В 15-м туре армейский клуб на своем поле примет "Химки".


Теги: Ловчев ЦСКА
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