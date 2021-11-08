В 14-м туре Российской Премьер-лиги "армейцы" с крупным счетом в гостях проиграли "Сочи" (1:4).
Тяжело ли Алексею Березуцкому? Тяжело, но его винить в том, что происходит, сложно. Совсем не в нем дело – посмотрите на состав. Такого слабого состава в ЦСКА я даже и не припомню. Нужно покупать игроков, а ничего этого мы не видим", - приводит слова Ловчева "Советский спорт".
Отметим, что в матче "Сочи" - ЦСКА к 16-й минуте сочинцы вели со счетом 3:0 - дублем отметился нападающий Матео Кассьерра, еще один мяч на счету полузащитника Артура Юсупова. На 57-й минуте хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов один мяч отыграл. В конце матча защитник Игорь Юрганов установил окончательный счет.
ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав в 14 матчах 23 очка. В 15-м туре армейский клуб на своем поле примет "Химки".
Ловчев: такого слабого состава в ЦСКА я даже и не припомню
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА