Рианчо: не исключаю возвращения Карреры в "Спартак". Он отлично знает русский футбол

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо, который входил в штаб Массимо Карреры в московском клубе, высказался о возможном возвращении итальянского специалиста в Россию.
Фото: РПЛ
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

"Не исключаю возвращения Карреры в "Спартак" когда-нибудь. Он привел команду к чемпионскому титулу после множества неудачных попыток, им уже проделана огромная работа в "Спартаке". Он показал, что отлично знает русский футбол, знает сильные и слабые стороны "Спартака", - сказал Рианчо.

Также Рианчо заявил, что у него хорошие отношения с Каррерой, и для него не будет проблемой вновь поработать с итальянским специалистом.

"Спартак" после 14-ти туров Российской Премьер-лиги занимает 9-е место, имея в активе 19 очков. В минувшие выходные "красно-белые" сыграли в меньшинстве вничью с "Локомотивом" (1:1). Главным тренером москвичей является португальский тренер Руй Витория, который возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона.

Источник: Sport24


Теги: Рианчо Каррера Спартак
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