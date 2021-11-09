Напомним, ранее стало известно, что Алексис Бека Бека не поможет молодежной сборной Франции в ближайших матчах. У игрока выявлена травма приводящей мышцы бедра. Бека Бека пропустит матчи с командами Армении (11 ноября) и Северной Македонии (16 ноября).
"Ничего серьезного у Бека Бека нет. Медштабы "Локомотива" и молодежной сборной Франции совместно решили, что игроку нужен небольшой перерыв. Игроку понадобится несколько дней на восстановление. После этого он будет планомерно готовиться к матчу с "Ахматом", - приводит слова пресс-службы "Локо" Sport24.
В текущем сезоне полузащитник Алексис Бека Бека провел за "Локомотив" 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами. Контракт 20-летнего француза рассчитан до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.
Игрок "Локомотива" Бека Бека не сыграет за молодежную сборную Франции из-за травмы
В "Локомотиве" рассказали о травме Бека Бека
Пресс-служба "Локомотива" рассказала о состоянии полузащитника своей команды Алексиса Бека Бека.
Фото: РПЛ