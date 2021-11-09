Ловчев отметил, что "Спартаку" нужно заменить Виторию на другого тренера. По мнению бывшего игрока "красно-белых", португальский специалист не справляется со своей работой. Футболисты "Спартака" регрессируют, а у команды нет поставленной игры, заявил Ловчев.
"Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но все равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет. А что мы видим: Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой. И самое главное - игры нет", - сказал Ловчев.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 19 очков.
Напомним, что Витория возглавил "Спартак" перед началом нынешнего сезона, сменив в должности главного тренера команды Доменико Тедеско.
Источник: Советский спорт
Ловчев: раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что его пора менять
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о возможном уходе Руя Витории с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Российская газета"