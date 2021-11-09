"Бывший скаут "Зенита" Маргарян назвал своей ошибкой, что он не смог договориться с Джикией. Он и Зобнина смотрел. Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны "Зениту". Это люди не европейского уровня. В какой команде Джикия играет? На каком месте "Спартак"?", - сказал Орлов на своем ютуб-канале.
После 14-го тура РПЛ "Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице, у него в активе 19 набранных очков. Отрыв красно-белых от лидирующего "Зенита" составляет уже 11 очков.
Напомним, Роман Зобнин и Георгий Джикия попали в итоговый список Валерия Карпина на матчи сборной России против Кипра и Хорватии.
Орлов: ни Джикия, ни Зобнин не нужны "Зениту". Это люди не европейского уровня
Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова бывшего скаута "Зенита" Армена Маргаряна, который рассказал, что жалеет об отказе санкт-петербуржцев от Джикии.
Фото: РИА Новости