Матчи Скрыть

Сделать ставку

В "Локомотиве" рассказали о ситуации с травмой Жемалетдинова

В "Локомотиве" высказались о ситуации с травмой полузащитника Рифата Жемалетдинова, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной России.
Фото: Sport24
В пресс-службе "Локо" отметили, что Жемалетдинов получил травму в ходе игры 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1). Вскоре после матча Рифат отправился в расположение сборной, но там стало понятно, что он не сможет помочь команде в ближайших играх. Жемалетдинов вернется в расположение "Локомотива" и будет проходить курс лечения.

"В матче со "Спартаком" Рифат получил повреждение во время игры. На морально-волевых Рифат доиграл до финального свистка.

После матча Рифат отправился в расположение сборной, но уже там стало понятно, что повреждение не позволит ему сыграть на сто процентов в ближайшие несколько дней. По согласованию с медштабом сборной, Рифат сегодня вернется в расположение клуба, где приступит к процессу восстановления", - заявили в пресс-службе "Локомотива".

Напомним, ранее стало известно, что Жемалетдинов пропустит матчи сборной России с командами Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). В пресс-службе национальной команды заявили, что Рифат не поучаствует в этих поединках из-за травмы голени.

Источник: Sport24

Жемалетдинов пропустит матчи сборной России с Кипром и Хорватией


Теги: Локомотив Жемалетдинов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ракитич - о Бензема: он уникален и мог бы получить "Золотой мяч"
Быстров: в "Спартаке" как-то выпил за 3 дня до матча. Чуть не умер на поле 3
Олич: лимит на легионеров только повышает цену на российских футболистов, они очень переоценены
Орлов - о названии программы "Футбольная столица": футбол в России родился в Санкт-Петербурге 3
СМИ: Рангник - фаворит на смену Сульшера в "Манчестер Юнайтед" 2
Булатов - о вратарях "Спартака": Селихов обретает уверенность, а у Максименко лишний вес 1
Роспотребнадзор разрешил "Спартаку" заполнить трибуны на 30 процентов на матч с "Наполи" 2
Олич: в ЦСКА не были со мной на одной линии и постоянно что-то навязывали 8
Агент Лунева - о критике вратаря российскими болельщиками: откуда такая зависть, ненависть и негатив? 7
Ярмоленко отдал бонусы с Евро-2020 на благотворительность (фото)
Степашин - об интересе "Ливерпуля" к Захаряну: это игры агентов 2
В "Локомотиве" рассказали о ситуации с травмой Жемалетдинова 1
Конте - о своей зарплате в "Тоттенхэме": тот, кто приглашает меня, грабит банк 1
Источник: "Бешикташ" намерен подписать полузащитника "Краснодара" Кабелла 3
Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча"
Сын Диего Симеоне может стать одноклубником Влашича и Крала 1
Орлов: зачем "Зениту" менять Оздоева на Бакаева? Магомед лучше, полезнее 15
Хави может поспособствовать возвращению Месси в "Барселону"
Жемалетдинов пропустит матчи сборной России с Кипром и Хорватией 3
Ловрен: в последних матчах игра сборной России была не очень привлекательной, но команда отлично защищалась
Уткин рассказал, кого хотел бы видеть обладателем "Золотого мяча"
Инсинье, которым интересовался "Зенит", не может договориться о новом контракте с "Наполи"
Уткин: мне кажется, Гончаренко пора делать перерыв в карьере 15
Орлов: если бы Дзюба был намного сильнее всех, Карпин взял бы его в сборную 2
Ловчев: игра с Кипром будет трудной, но Карпин - фартовый 1
Ловрен поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия 1
Венгер рассказал, как "Арсенал" пытался приобрести Месси
Агаларов: сейчас я не могу сказать, что я уйду из "Уфы" когда-то - зимой, летом 1
"Исключите его вообще. Он же уже в футбол не играет". Орлов выступил против возвращения Кокорина в "Зенит" 12
Агаларов: обещал отцу до зимы забить 10 мячей. Уверен, что родные и близкие не дадут мне зазнаться 3
Все новости
-