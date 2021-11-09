В пресс-службе "Локо" отметили, что Жемалетдинов получил травму в ходе игры 14-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1). Вскоре после матча Рифат отправился в расположение сборной, но там стало понятно, что он не сможет помочь команде в ближайших играх. Жемалетдинов вернется в расположение "Локомотива" и будет проходить курс лечения.
"В матче со "Спартаком" Рифат получил повреждение во время игры. На морально-волевых Рифат доиграл до финального свистка.
После матча Рифат отправился в расположение сборной, но уже там стало понятно, что повреждение не позволит ему сыграть на сто процентов в ближайшие несколько дней. По согласованию с медштабом сборной, Рифат сегодня вернется в расположение клуба, где приступит к процессу восстановления", - заявили в пресс-службе "Локомотива".
Напомним, ранее стало известно, что Жемалетдинов пропустит матчи сборной России с командами Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). В пресс-службе национальной команды заявили, что Рифат не поучаствует в этих поединках из-за травмы голени.
Источник: Sport24
Жемалетдинов пропустит матчи сборной России с Кипром и Хорватией
В "Локомотиве" рассказали о ситуации с травмой Жемалетдинова
В "Локомотиве" высказались о ситуации с травмой полузащитника Рифата Жемалетдинова, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной России.
Фото: Sport24