"Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России", - сказал Степашин в интервью "Комсомольской правде".
В сезоне 2021/2022 18-летний Захарян принял участие в 13 матчах за клуб, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Ранее в прессе ходили слухи о возможном переходе полузащитника "Динамо" в "Барселону", "Лейпциг" и "Челси". Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.
Напомним, в ближайших играх сборной в отборе на Чемпионат мира - 2022 против Кипра и Хорватии Захарян не сыграет из-за полученного повреждения.
Степашин - об интересе "Ливерпуля" к Захаряну: это игры агентов
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в английский клуб "Ливерпуль".
Фото: фк "Динамо"