"Химки" проведут товарищеский матч с "Крыльями Советов" во время перерыва на матчи сборных

14 октября в подмосковье состоится контрольный матч между "Химками" и "Крыльями Советов".

Фото: ФК "Крылья Советов"

Команды уже встречались между собой в последнем туре РПЛ. Тогда самарцы разгромили соперника со счетом 3:0. Голами отличились Сарвели, Сергеев и Ежов.



По итогам того матча "Химки" занимают предпоследнее место в РПЛ, набрав 12 очков в 14 турах. В активе "Крыльев" 22 очка и 6-я строчка в турнирной таблице.



Источник: пресс-служба "Химок"