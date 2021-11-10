Матчи Скрыть

Сделать ставку

"Химки" проведут товарищеский матч с "Крыльями Советов" во время перерыва на матчи сборных

14 октября в подмосковье состоится контрольный матч между "Химками" и "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Команды уже встречались между собой в последнем туре РПЛ. Тогда самарцы разгромили соперника со счетом 3:0. Голами отличились Сарвели, Сергеев и Ежов.

По итогам того матча "Химки" занимают предпоследнее место в РПЛ, набрав 12 очков в 14 турах. В активе "Крыльев" 22 очка и 6-я строчка в турнирной таблице.

Источник: пресс-служба "Химок"


Теги: Химки Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: "Уфа" хочет за Агаларова 10 млн евро 4
Ребров рассказал о разнице между Селиховым и Максименко 1
"Химки" проведут товарищеский матч с "Крыльями Советов" во время перерыва на матчи сборных
Жоржиньо: был бы лицемером, если бы сказал, что не думаю о Золотом мяче
Источник: Джеррард готовится подписать с "Астон Виллой" контракт на три года 2
Наставник сборной Хорватии Далич: сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России
Германия и Дания в Катаре, Россия бьется за первое место, Армения и Украина – за стыки. Все расклады евроотбора на ЧМ
Источник: "Монако" запросил у "Эвертона" за Головина 40 млн фунтов 2
Селюк: Яя Туре называет меня папушкой, а я отношусь к нему, как будто он мой старший сынок
Фернандес попросил прощения за то, что не выучил русский язык 9
Источник: "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Погба зимой
Фернандес: в Бразилии мог пойти в ночной клуб, а потом прийти пьяным на тренировку 1
Норманн попал в команду недели FIFA 22 2
Сборная России провела тренировку накануне матча с Кипром (видео)
ЭСК подтвердила правильность удаления Клаудиньо 6
Фернандес: хочу завершить карьеру в ЦСКА 7
Арустамян: в "Зените" смирились, что Азмун хочет в Европу. Ближе всех к подписанию "Аталанта" 6
СМИ: Черышев покинет "Валенсию"
Агент Тюкавина назвал вбросами информацию об интересе "Челси" и "Манчестер Сити"
Канчельскис - об отсутствии Дзюбы в сборной: Артем сам поставил точку 1
Гаджиев: Газизова не оценили в "Спартаке"? А кого там оценили? 8
СМИ: Гончаренко может быть уволен из "Краснодара" 3
Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Дженоа" 1
Карпин поставил точку по Дзюбе, очередная потеря сборной, Олич критикует ЦСКА. Главное за 10 ноября 4
СМИ: "Челси" и "Манчестер Сити" близки к подписанию Захаряна и Тюкавина 10
Спортивный директор "Аталанты": клуб верит в Миранчука. Его время скоро придет
Карпин высказался об угрозе дисквалификации игроков сборной России из-за перебора карточек
Карпин поделился мнением об игре сборной Кипра
Карпин: Джикия будет готов сыграть с Кипром
"Я поставил точку в этом вопросе". Карпин - об отсутствии Дзюбы в сборной 24
Все новости
-