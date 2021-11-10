Команды уже встречались между собой в последнем туре РПЛ. Тогда самарцы разгромили соперника со счетом 3:0. Голами отличились Сарвели, Сергеев и Ежов.
По итогам того матча "Химки" занимают предпоследнее место в РПЛ, набрав 12 очков в 14 турах. В активе "Крыльев" 22 очка и 6-я строчка в турнирной таблице.
Источник: пресс-служба "Химок"
"Химки" проведут товарищеский матч с "Крыльями Советов" во время перерыва на матчи сборных
14 октября в подмосковье состоится контрольный матч между "Химками" и "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"