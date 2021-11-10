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В "Спартаке" отказались комментировать данные о возможном разрыве контракта с Виторией

В "Спартаке" отказались комментировать информацию о возможных переговорах по расторжению контракта с главным тренером команды Руем Виторией.
Фото: "Спартак"
"Никак не комментируем эту информацию", - сказал глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Напомним, ранее сообщалось, что вскоре агент Витории прибудет в Москву, чтобы провести переговоры со "Спартаком" насчет расторжения контракта с тренером.

Витория возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона, сменив в должности наставника команды Доменико Тедеско. Последний покинул клуб по окончании срока действия контракта.

В нынешнем розыгрыше РПЛ "красно-белые" набрали 19 очков и пребывают на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Sport24

Источник: агент Витории прибудет в Москву для обсуждения расторжения контракта со "Спартаком"


Теги: Витория Спартак
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