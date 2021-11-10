"Никак не комментируем эту информацию", - сказал глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Напомним, ранее сообщалось, что вскоре агент Витории прибудет в Москву, чтобы провести переговоры со "Спартаком" насчет расторжения контракта с тренером.
Витория возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона, сменив в должности наставника команды Доменико Тедеско. Последний покинул клуб по окончании срока действия контракта.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "красно-белые" набрали 19 очков и пребывают на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Sport24
Источник: агент Витории прибудет в Москву для обсуждения расторжения контракта со "Спартаком"
В "Спартаке" отказались комментировать данные о возможном разрыве контракта с Виторией
В "Спартаке" отказались комментировать информацию о возможных переговорах по расторжению контракта с главным тренером команды Руем Виторией.
Фото: "Спартак"