Напомним, что в матче 14-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0) Клаудиньо был удален в начале второго тайма. Он получил прямую красную карточку.
Как заявил Артур Григорьянц, возглавляющий КДК РФС, полузащитник "Зенита" избежал дополнительных санкций. Он пропустит только один матч.
"КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Клаудиньо. Он пропустит один матч", - заявил Григорьянц.
Отметим, что ближайший матч "Зенит" проведет 19 ноября. Команда Сергея Семака примет "Нижний Новгород" в поединке 15-го тура РПЛ.
Источник: Sport24
Клаудиньо избежал дополнительного наказания за удаление в матче с "Уралом"
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не будет дополнительно наказан за красную карточку, полученную в матче с "Уралом".
Фото: "Зенит"