Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Россия
20:00
КипрНе начат
П1 1.14X 8.4П2 24
Грузия
20:00
ШвецияНе начат
П1 6.8X 4.2П2 1.53
Азербайджан
20:00
ЛюксембургНе начат
П1 2.75X 2.95П2 2.95
Армения
20:00
Северная МакедонияНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.6
Германия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
П1 1.01X 27П2 70
Греция
22:45
ИспанияНе начат
П1 6.4X 4.4П2 1.52
Румыния
22:45
ИсландияНе начат
П1 1.61X 4.2П2 5.6
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
П1 9.2X 4.9П2 1.37
Мальта
22:45
ХорватияНе начат
П1 17X 8П2 1.16
Словакия
22:45
СловенияНе начат
П1 2.33X 3.05П2 3.55

Клаудиньо избежал дополнительного наказания за удаление в матче с "Уралом"

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не будет дополнительно наказан за красную карточку, полученную в матче с "Уралом".
Фото: "Зенит"
Напомним, что в матче 14-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0) Клаудиньо был удален в начале второго тайма. Он получил прямую красную карточку.

Как заявил Артур Григорьянц, возглавляющий КДК РФС, полузащитник "Зенита" избежал дополнительных санкций. Он пропустит только один матч.

"КДК РФС не стал применять дополнительные санкции к Клаудиньо. Он пропустит один матч", - заявил Григорьянц.

Отметим, что ближайший матч "Зенит" проведет 19 ноября. Команда Сергея Семака примет "Нижний Новгород" в поединке 15-го тура РПЛ.

Источник: Sport24


Теги: Клаудиньо Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Агент Деспотовича: Джордже надеется, что наберет оптимальные кондиции за время паузы на матчи сборных
Лоза: Кипр мы с горем пополам, но одолеем. А Хорватии проиграем без шансов 1
Баженов оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
"Спартак" наказан закрытием четырех секторов домашнего стадиона из-за поведения фанатов во время игры с "Локомотивом" 2
Малафеев: нестабильность "Зенита" не связана со спадом. Это стечение обстоятельств
Клаудиньо избежал дополнительного наказания за удаление в матче с "Уралом" 8
СМИ: "Спартак" готов продать Ларссона за 13 млн евро 7
"Дженоа" рассматривает возможность подписания Миранчука
В "Эвертоне" прокомментировали информацию о возможном переходе Головина за 46 млн евро 4
Источник: ЦСКА намерен усилиться вингером "Ньюкасла" 10
Бывший полузащитник "Крыльев" Ковба находится в реанимации с коронавирусом 8
Нападающий "Пафоса" Абдусаламов: из сборной России на Кипре знают только Миранчука и Головина
Пономарев: мяча два-три Кипру сборная России забить должна эксклюзив
"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед Логашовым
Дарья Карпина: не считаю себя первой леди российского футбола 3
"России можно ждать подставу". Федотов - о назначении Маккели на матч с Хорватией
На матче Россия - Кипр ожидается 13 тысяч зрителей 1
Марио Фернандес: нынешний ЦСКА должен быть минимум в тройке лидеров РПЛ 8
Сборная России сыграет с Кипром в красной форме (фото)
Агент Жиго отреагировал на информацию о возможном уходе защитника из "Спартака" зимой 5
"Главное - не доводить до нервного сценария". Кирьяков - о матче сборной России против Кипра эксклюзив
Источник: бывший помощник Черчесова начал работать с "Химками" 1
Официально: Стивен Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы"
Маккели назначен главным арбитром матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия 5
Нигматуллин: Миранчуку надо уходить зимой. В "Аталанте" есть тупик под названием Гасперини 1
Оргкомитет финала Лиги чемпионов-2022 надеется на максимальную вместимость "Газпром Арены"
СМИ: защитники "Локомотива" Тикнизян и Пабло возобновили тренировки после коронавируса 1
В "Спартаке" отказались комментировать данные о возможном разрыве контракта с Виторией 5
Венгер рассказал, что "Арсенал" мог подписать Роналду в 2003 году
Калиниченко отреагировал на информацию о возможном уходе Жиго из "Спартака" 4
Все новости
-