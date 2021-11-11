"Джордже говорит, что боль не чувствует. Он надеется, что за время паузы, связанной с выступлением сборных, он наберет оптимальные кондиции. Сейчас он тренируется", - сказал Горбенко.
Ранее сообщалось, что форвард "Рубина" Джордже Деспотович мог сыграть против ЦСКА 30 октября, но серб почувствовал дискомфорт на тренировке.
Деспотович провел 8 матчей за казанский клуб в этом сезоне. 29-летний нападающий забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ближайший матч "Рубин" проведет 21 ноября. Соперником команды Леонида Слуцкого станет "Сочи".
Источник: Матч ТВ
Агент Деспотовича: Джордже надеется, что наберет оптимальные кондиции за время паузы на матчи сборных
Агент форварда "Рубина" Джордже Деспотовича Юрий Горбенко рассказал о планах клиента, связанных с восстановлением.
Фото: "Рубин"