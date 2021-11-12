— Я знаю про "Барселону" и дортмундскую "Боруссию". "Динамо" заключило новое соглашение, установило цену, за которую готово его отпустить.
Мне кажется, в "Динамо" понимают уровень и потенциал игрока, он выше сегодняшнего "Динамо". И если Арсен уйдет, для них это трагедией не станет, — рассказал Ткаченко в интервью "РБК Спорту".
18-летний Захарян в нынешнем сезоне сыграл в 14 матчах, забив два гола и отдав семь голевых передач. В настоящее время полузащитник восстанавливается после травмы мышц бедра, которая не позволила сыграть ему за сборную России в матчах против Кипра и Хорватии.
Контракт Захаряна с "Динамо" истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.
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Ткаченко: знаю про интерес к Захаряну со стороны "Барселоны" и дортмундской "Боруссии"
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал о клубах, которым интересен полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.
Фото: Чемпионат