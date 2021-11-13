Источник: Мампасси подпишет контракт с "Локомотивом" с зарплатой около 500 тысяч евро в год

Украинский защитник "Шахтера" Марк Мампасси скорее всего продолжит карьеру в стане "железнодорожников".

Фото: ФК "Шахтер"

Как сообщает источник, Мампасси будет получать в "Локомотиве" около полумиллиона евро в год.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера за футболиста составит 4 млн евро. Также сегодня мама Мампасси подтвердила наличие переговоров между "Шахтером" и московским клубом.



Сейчас 18-летний защитник на правах аренды выступает за "Мариуполь". В текущем сезоне Украинской премьер-лиги на его счету 11 проведенных матчей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 200 тысяч евро.



Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова.