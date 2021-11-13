— Если Захарян не уедет в Европу, это станет ошибкой? Да, думаю, это станет ошибкой.
Мое мнение — интерес больших европейских клубов это то, за что нужно цепляться. Если не воспользоваться подобной возможностью — можешь об этом серьезно пожалеть в будущем, — рассказал Сальгадо в интервью "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что в услугах 18-летнего полузащитника "Динамо" Захаряна заинтересована испанская "Барселона" и несколько других европейских команд.
В нынешнем сезоне Захарян сыграл в 14 матчах за московскую команду, в которых забил два гола и отдал семь голевых передач. Контракт Арсена заканчивается в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.
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Сальгадо — о Захаряне: если не воспользоваться возможностью уехать в Европу, можешь об этом серьезно пожалеть в будущем
Бывший защитник "Реала" Мичел Сальгадо считает, что полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну нужно уезжать в Европу.
Фото: ФК "Динамо"