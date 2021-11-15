Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
22:45
АнглияНе начат
П1 101X 28П2 1.01
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
П1 3.25X 2.95П2 2.55
Австрия
22:45
МолдоваНе начат
П1 1.05X 14П2 80
Северная Ирландия
22:45
ИталияНе начат
П1 14X 6.2П2 1.23
Израиль
22:45
Фарерские островаНе начат
П1 1.25X 6.6П2 12
Швейцария
22:45
БолгарияНе начат
П1 1.13X 9.4П2 20
Польша
22:45
ВенгрияНе начат
П1 1.68X 3.65П2 5.8
Албания
22:45
АндорраНе начат
П1 1.29X 5.6П2 11

Олич: у Дивеева есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич высказался о защитнике "армейцев" Игоре Дивееве.
Фото: ПФК ЦСКА
— Я его знаю лучше всех в вашей команде и считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет — так и будет. Очень сильный защитник, — рассказал Олич в интервью "Чемпионату".

Ивица Олич тренировал 22-летнего Дивеева в московском ЦСКА с марта по июнь 2021 года. В настоящее время хорватский специалист входит в тренерский штаб своей национальной сборной.

Дивеев в нынешнем сезоне сыграл в 12 матчах за московскую команду во всех турнирах. Контракт защитника истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает Дивеева в пять миллионов евро.


Теги: Сборная России ЦСКА Олич Дивеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Карпин поддержал идею переноса матчей РПЛ ради подготовки сборной России к стыковым матчам
Карпин не исключил, что может покинуть сборную России перед стыковыми матчами 2
Травля Кудряшова, Дзюба - лучший бомбардир в отборе ЧМ, 80 млн ЦСКА на трансферы. Главное за 15 ноября
"Факел" обыгрывает лидера и входит в топ-2. Обзор 22-го тура ФНЛ
Карпин прокомментировал ситуацию с автоголом Кудряшова 3
Карпин: проблема одна — в голове 2
Карпин — о матче с Хорватией: лучше бы мы играли так, как мы планировали играть, и проиграли бы 3:0 6
Моссаковский: я надеюсь, что поколение Захаряна, Тюкавина, Агаларова выберут отъезд в Европу, а не жирный контракт в РПЛ 5
Александр Тихонов: мы не можем нормальных парней собрать, а не этих бездельников, для того чтобы не позорить страну 9
Генеральный директор "Рубина": если в сборной попросят перенести 22-й тур, то мы пойдем на встречу
Источник: Дани Алвес получает самую маленькую зарплату в "Барселоне" 2
Олич: у Дивеева есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы 4
Дзюба и Ерохин — лучшие бомбардиры сборной России в отборе к ЧМ-2022 3
Червиченко: Кудряшов и раньше пожарил, и раньше привозил. Я не понимаю, для чего его позвали 3
Экс-врач "Локомотива" — о травме Кудряшова: на серьезную не похоже
Матыцин: сборная России сама не проявила желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата 2
Гладилин: футбольный бог не пустил нашу команду на чемпионат мира напрямую 7
Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в ближайшем матче в инвалидном кресле
Президент "Урала" — об автоголе Кудряшова: это случайность, даже великие забивают в свои ворота 2
Божович: Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? 7
Защитник Хорватии: важно было выложиться на максимум и играть до последней секунды против сборной России
Мхитарян: я никогда не играл в футбол ради денег, иначе бы поехал в Россию 6
Испания, Хорватия и Сербия на ЧМ, Россия и Португалия – в стыках. Все расклады евроотбора и наши возможные соперники 11
Ловчев: попадем мы случайным образом на ЧМ-2022, а что с такой игрой будем там делать? Позориться 26
Президент "Урала" Иванов уверен, что сборная России выйдет на чемпионат мира через стыковые матчи 4
Агент Тила опроверг информацию о переходе футболиста в шотландский "Рейнджерс" 1
Ведран Чорлука раскрыл причины ухода из "Локомотива" 5
Созин: план Карпина для сборной России - не переходить центр поля. Это его смелый футбол? 21
"Тащил, тащу и буду тащить!" Михаил Кержаков обратился к брату перед матчем с "Нижним Новгородом" 8
Экс-игрок сборной Хорватии: мы играем не за деньги - это нужно разбудить в российских футболистах 12
Все новости
-