— Я его знаю лучше всех в вашей команде и считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет — так и будет. Очень сильный защитник, — рассказал Олич в интервью "Чемпионату".
Ивица Олич тренировал 22-летнего Дивеева в московском ЦСКА с марта по июнь 2021 года. В настоящее время хорватский специалист входит в тренерский штаб своей национальной сборной.
Дивеев в нынешнем сезоне сыграл в 12 матчах за московскую команду во всех турнирах. Контракт защитника истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает Дивеева в пять миллионов евро.
Олич: у Дивеева есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы
Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич высказался о защитнике "армейцев" Игоре Дивееве.
Фото: ПФК ЦСКА