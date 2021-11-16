Божович: российские футболисты не хотят играть в Европе, дома их удерживают деньги и комфорт

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович назвал причину, по которой российские игроки не уезжают в Европу.

Фото: ПФК "Арсенал"





Миодраг Божович возглавил " "Есть множество российских игроков, которые способны заиграть в Европе. Но они сами не хотят уезжать из России и играть в Европе. В чем причина? Играть в футбол в России прекрасно: находишься в зоне комфорта, и, думаю, большие деньги здесь им платят. Это их удерживает", - приводит слова Божовича "РБ Спорт" Миодраг Божович возглавил " Арсенал " в сентябре 2021 года. Черногорец уже работал на посту главного тренера туляков с 2017 по 2018 год. "Оружейники" занимают 14-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 14 матчах 13 очков. В последнем матче тульский клуб разошелся миром в домашнем матче с "Уфой" (0:0). В воскресенье, 21 ноября, "Арсенал" в Москве сыграет против " Динамо ". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 16:30 мск.