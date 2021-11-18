Ковба скончался в четверг на 43-м году жизни. Напомним, ранее стало известно, что у бывшего футболиста "Крыльев" был выявлен коронавирус. Из-за болезни Денис находился в реанимации.
"Крылья Советов" будут помогать семье Дениса с похоронами. Чем сможем, тем поможем. Будет минута молчания перед следующим домашним матчем. Связываемся сейчас с семьей", - приводит слова Андреева Sport24.
Ближайший матч "Крылья Советов" проведут в субботу, 20 ноября. На своем поле самарцы примут "Урал". Игра начнется в 14:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Полузащитник Денис Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. В общей сложности белорусский футболист провел за самарский клуб 260 матчей, в которых забил 8 голов и стал автором 10 результативных передач.
"Прививайтесь. Уход из жизни в 42 - ужасно". Уткин - о смерти Ковбы
Матч "Крылья Советов" - "Урал" начнется с минуты молчания в память о Ковбе
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался о смерти экс-игрока клуба Дениса Ковбы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"