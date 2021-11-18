Олич отметил, что ЦСКА должен входить в первую тройку команд в турнирной таблице РПЛ. По мнению хорватского тренера, в России только "Зенит" сильнее "армейцев".
"Свою работу я сделал хорошо, знаю это. <...> Ну да ладно. Сейчас я доволен, что всё получилось вот так. Если доверия нет, лучше не работать. Желаю ЦСКА всегда добиваться успехов, команда должна быть в тройке. Я РПЛ хорошо знаю, команды знаю, поэтому думаю, что только "Зенит" лучше ЦСКА", - сказал Олич.
Напомним, что Олич возглавил ЦСКА по ходу сезона-2020/21. Летом текущего года он покинул пост наставника команды. В должности главного тренера ЦСКА его сменил Алексей Березуцкий.
Источник: Чемпионат
Олич: думаю, что руководство ЦСКА изначально хотело поставить тренером кого-то из братьев Березуцких
Олич: в чемпионате России ЦСКА должен быть в тройке, команда уступает только "Зениту"
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что в России "армейцы" уступают по уровню только "Зениту".
Фото: "Чемпионат"