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Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в "Урал"

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе форварда петербургской команды Артема Дзюбы в "Урал".
Фото: "Зенит"
Петржела, в частности, отметил, что для "Зенита" уход Дзюбы может повлечь за собой проблемы. Также он не исключил, что летом клуб обновит линию нападения. По словам тренера, судя по всему, "Зенит" вскоре лишится не только Артема Дзюбы, но и Сердара Азмуна.

"Для меня потеря Дзюбы стала бы более существенной для "Зенита", чем уход Азмуна, если бы мог сейчас уйти. Возможно, нас будут ждать большие покупки от руководства "Зенита" следующим летом в линию нападения. Судя по всему, время Азмуна и Дзюбы в "Зените" подходит к концу. И, думаю, для клуба в начале это будет проблемой", - сказал Петржела.

Напомним, ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб готов арендовать Дзюбу у "Зенита" в зимнее трансферное окно.

Источник: Metaratings

"Урал" готов арендовать Дзюбу в ближайшее трансферное окно


Теги: Дзюба Петржела Зенит Урал
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