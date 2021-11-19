"Еще неизвестно, кто сильнее - Заболотный или Касьерра. Судя по количеству мячей, которое забито на данном этапе, они приобрели более сильного игрока.
В целом, "Сочи" - очень организованная хорошая команда. Что можно говорить про команду, которая идет на втором месте? Конечно, только комплиментарные вещи", - цитирует Слуцкого пресс-служба "Рубина".
До "Сочи" Матео Касьерра выступал за португальский "Беленсеш". Он перебрался в команду Владимира Федотова за сумму порядка 1.2 млн евро. В текущем сезоне на счету колумбийца 7 мячей и 3 ассиста в 8 матчах РПЛ.
Антон Заболотный, на смену которому взяли Касьерру, летом на правах свободного агента перешел в ЦСКА. В 12 матчах за армейцев он забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.
Матч "Сочи" - "Рубин" будет завершающим в 15-м туре РПЛ. Встреча пройдет в это воскресенье на стадионе Фишт в Сочи.
Слуцкий - о смене Заболотного на Касьерру в "Сочи": судя по количеству мячей, они приобрели более сильного игрока
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Сочи" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"