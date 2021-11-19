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Дзюба - о хет-трике "Нижнему Новгороду": с "Уралом" был неважный матч, копил злость все это время

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал свою игру в матче 15-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (5:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Я стал рекордсменом России по числу хет-триков? Не знал, не знал. Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

В сегодняшнем матче против "Нижнего Новгорода" Дзюба отправил в ворота соперника 3 мяча и отдал голевую передачу Малкому перед первым голом "Зенита".

Напомним, после этой встречи на счету Дзюбы 10 мячей в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он на один мяч отстает от лучшего бомбардира Гамида Агаларова.

Примечательно, что все 10 мячей Дзюба забил за 8 последних туров РПЛ. В первых 7 турах форвард не забил ни разу.


Теги: Дзюба Зенит Нижний Новгород
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