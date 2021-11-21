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Черданцев: Ваноли в "Спартаке" - очередная авантюра

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty images
"Мне кажется, Ваноли - это очередная авантюра, не обоснованная ничем. Нет ни одного аргумента в пользу того, что это правильный выбор. Не может команда уровня "Спартака" нанимать человека, у которого ноль опыта самостоятельной работы.

Нужно относиться к себе с чуть большим уважением. Почему ноунейм должен возглавить клуб с такими традициями и бюджетом? Вообще не понимаю этого", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Федун за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества. Отметим, что СМИ называют Ваноли кандидатом на пост главного тренера московской команды. Паоло Ваноли последние 4 года работал помощником Антонио Конте в "Челси" и "Интере"

"Спартак" после 15-ти матчей располагается на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав 19 очков. В среду, 24 ноября, подопечные Витории на своем поле сыграют с "Наполи" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.


Теги: Черданцев Спартак Ваноли
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