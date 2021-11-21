"Дело в том, что поле было скользким, поэтому мне пришлось переобуться под погоду. Сразу после этого удалось забить гол. Не скажу, что из-за бутс, скажу, что я просто счастлив", - цитирует Дрейера "Матч ТВ".
Андерс Дрейер на 78-й минуте при счете 1:1 сменил экипировку, а спустя две минуты забил победный мяч в ворота Заболотного, сделав счет 2:1. Затем Дрейер смог забить еще, но гол был отменен после просмотра VAR. В итоге датчанин был признан лучшим игроком встречи.
Всего на счету полузащитника 9 матчей в составе казанцев и 5 забитых мячей. Летом он перебрался в "Рубин" из "Мидтьюлланда" за сумму около 7 млн евро.
Андерс Дрейер рассказал, почему поменял бутсы перед тем, как забил "Сочи"
Полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер прокомментировал победу над "Сочи" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"