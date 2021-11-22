Руководство "Зенита" заинтересовано в сохранении Азмуна в составе команды. Вероятно, в декабре стороны обсудят условия нового контракта. При этом приоритет представителей Азмуна - поиск для игрока клуба в одной из ведущих лиг Европы.
Напомним, ранее сообщалось, что Азмун может продолжить карьеру в "Лионе".
Контракт иранского форварда с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ Азмун провел 13 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: РБК
Источник: Азмун согласовал четырехлетний контракт с "Лионом"
Источник: "Зенит" в декабре возобновит переговоры по продлению контракта с Азмуном
"Зенит" планирует в декабре возобновить переговоры по продлению контракта с нападающим команды Сердаром Азмуном.
Фото: "Зенит"