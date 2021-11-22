Бальбуэна отметил, что игроки "Динамо" верят в возможность чемпионства и выходят на каждый матч с намерением победить.
"Шансы на чемпионство в этом сезоне? Мы будем продолжать биться. На протяжении всего чемпионата мы хорошо работаем. Мы хотим сохранить этот фокус, улучшить нашу игру, чтобы победить. В команде каждый верит, что это возможно. Каждый матч мы выходим с мыслью, что нужно побеждать", - сказал Бальбуэна.
Отметим, что на данный момент "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Бальбуэна: шансы "Динамо" на чемпионство? В команде каждый верит, что это возможно
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне.
Фото: "Динамо"