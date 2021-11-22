26-летний Максимов в нынешнем сезоне забил 11 голов и отдал две голевые передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах.
Контракт форварда, который выступает за "Факел" с октября 2020 года, истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает Максимова в 350 тысяч евро.
"Рубин" завершил первую половину чемпионата России с 22 очками и на восьмой позиции турнирной таблицы. В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет против "Динамо" дома.
Источник: Чемпионат.
Иван Игнатьев не забивает в РПЛ 21 матч. В 2020-м "Рубин" отдал за него "Краснодару" 7 млн евро
Источник: РПЛ планирует допустить в лигу команды со стадионами на 7.5-8 тысяч зрителей
Источник: форвард "Факела" Максимов попал в сферу интересов "Рубина"
Казанский "Рубин" проявляет интерес к форварду "Факела" Максиму Максимову.
Фото: ФК "Факел"