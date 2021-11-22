— Изменения премьер-лиге нужны, это правильное решение всех руководителей клубов. Ашот Рафаилович хорошо знает футбол, но работы ему предстоит очень много.
Думаю, 5 лет — нормальный срок, чтобы увидеть, какие-то изменения и результаты решений. Ему доверяют все клубы, наверное, поэтому не испугались выбрать его на полноценный срок, — цитирует Семина "СЭ".
Сегодня стало известно о назначении Ашота Хачатурянца на должность президента Российской Премьер-лиги. Ранее функционер более месяца исполнял обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина.
Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно.
Официально: Хачатурянц единогласно выбран президентом РПЛ
Семин — о назначении Хачатурянца президентом РПЛ: ему доверяют все клубы. Работы предстоит очень много
Российский специалист Юрий Семин оценил назначение Ашота Хачатурянца на должность президента РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"