— Разгромная победа? С "Арсеналом" у нас было много моментов, которые мы забивали. Будем работать в таком же темпе дальше. Нам нужно усердно работать, чтобы радовать наших болельщиков, — передает слова футболиста "СЭ".
Московское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" (5:1) в 15-м туре РПЛ. Эта победа позволила команде Сандро Шварца закончить первую половину чемпионата на втором месте.
30-летний Бальбуэна стал игроком "Динамо" на правах свободного агента летом этого года. За новую команду футболист сыграл в 14 матчах и забил гол.
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Бальбуэна оценил разгромную победу "Динамо" над "Арсеналом"
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу команды над "Арсеналом" (5:1) в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"