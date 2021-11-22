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Ещенко прокомментировал информацию о потасовке в перерыве матча против "Краснодара"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказал свою точку зрения по поводу потасовки в игре против "Краснодара".
Фото: РПЛ
"Не было никакой потасовки. Просто высказали свое мнение", — сказал Ещенко в интервью "Спорт-Экспресс".

Напомним, на видео, которое вышло на ютуб-канале "Спартака", попал момент, как защитник гостей Андрей Ещенко и футболист "Краснодара" Вильена поговорили на повышенных тонах. Усмирить конфликтующих помог Самюэль Жиго.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Краснодара". У хозяев по разу отличились Кордоба и Крыховяк. Единственный гол "Спартака" на счету нападающего Александра Соболева.

Игроки "Спартака" и "Краснодара" устроили потасовку в перерыве 15 тура РПЛ (видео)


Теги: Ещенко Краснодар Спартак
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