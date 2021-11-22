"Я видел момент, когда он держался за мышцу. Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повел себя как честный парень", – сказал Ловрен в интервью "Спорт-Экспресс".
Напомним, в матче Хорватия - Россия единственный гол во встрече забил Федор Кудряшов в свои ворота. Подопечные Карпина уступили со счетом 0:1. Этот результат стоил сборной России прямой путевки на чемпионат мира 2022 в Катаре.
После игры с Хорватией Кудряшову пришлось закрыть комментарии в Instagram, а жене игрока писали с просьбами вернуть деньги из-за незашедшей ставки на матч.
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Ловрен - об автоголе Кудряшова: ему следовало упасть на поле. Но он повел себя как честный парень
Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен поддержал игрока сборной России Федора Кудряшова.
Фото: РПЛ