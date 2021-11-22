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Дюков поздравил Хачатурянца с избранием на пост президента РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал избрание Ашота Хачатурянца на пост президента Российской Премьер-лиги.
Фото: РФС
"Поздравляю Ашота Рафаиловича с избранием на пост президента РПЛ. Он зарекомендовал себя как эффективный управленец. Уверен, под его руководством лига продолжит идти курсом позитивных и созидательных преобразований", - сказал Дюков.

Сегодня стало известно о назначении Ашота Хачатурянца на должность президента Российской Премьер-лиги. Ранее функционер более месяца исполнял обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина.

Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно.

Источник: РИА Новости

Официально: Хачатурянц единогласно выбран президентом РПЛ


Теги: Дюков Хачатурянц РФС РПЛ
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