"Поздравляю Ашота Рафаиловича с избранием на пост президента РПЛ. Он зарекомендовал себя как эффективный управленец. Уверен, под его руководством лига продолжит идти курсом позитивных и созидательных преобразований", - сказал Дюков.
Сегодня стало известно о назначении Ашота Хачатурянца на должность президента Российской Премьер-лиги. Ранее функционер более месяца исполнял обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина.
Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно.
Источник: РИА Новости
Официально: Хачатурянц единогласно выбран президентом РПЛ
Дюков поздравил Хачатурянца с избранием на пост президента РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал избрание Ашота Хачатурянца на пост президента Российской Премьер-лиги.
Фото: РФС